Психиатр Федорович заявил, что рост употребления мата связан с эмоциональной напряженностью в обществе

Увеличение употребления ненормативной лексики в России связано с отражением эмоциональной напряженности в обществе. Таким мнением поделился психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

Специалист отметил, что подобные выражения стали повсеместными и входят в обиход подростков независимо от их пола или религии.

«Все используют подобного рода жесткие выражения. Это такое специфическое отражение эмоциональной настроенности, какой-то эмоциональной напряженности в стране в целом», — прокомментировал эксперт.

Согласно опросу ВЦИОМ, 34% россиян ежедневно используют ненормативную лексику, из них 65% — представители поколения зумеров.