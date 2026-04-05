Психиатр Федорович усомнился в идее лечения игровой зависимости

В России планируют ввести лечение для людей, страдающих игровой зависимостью, с 1 сентября. Эксперты должны разработать стандарты диагностики, лечения и реабилитации таких пациентов за пять месяцев. Однако врач-психиатр Александр Федорович выразил сомнение в целесообразности этой инициативы, написало ИА НСН .

По словам специалиста, в медицинских кругах продолжаются дебаты — единого мнения о существовании игровой зависимости нет. Психологи настаивают на том, что такая зависимость существует, но психиатры не разделяют эту позицию. Врач заявил, что лудомании не существует, назвав это утверждение «бредом собачьим», сообщил «ФедералПресс».

Федорович подчеркнул, что ни один игроман добровольно не обратится за помощью и не согласится на лечение, так как такие люди не испытывают физической боли. Кроме того, механизмы, подобные зависимости, никогда не бывают изолированными. Если у человека есть такая проблема, значит, у него есть и другие, более серьезные трудности.