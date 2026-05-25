Психиатр Федорович предложил ввести регламент и цензуру в соцсетях

Психиатр Александр Федорович высказал мнение о разрушительном влиянии социальных сетей на психику человека. Об этом сообщило ИА НСН .

Врач подчеркнул, что социальные сети не только вносят раздор в ментальное состояние, но и подменяют понятийную базу.

«И, конечно, уровень того, что нам предлагают социальные сети, катастрофичен. Я говорю о том, что в принципе разрушает когниции и понятия самоопределения и самодостаточности», — отметил медик.

Федорович считает, что выход из этой ситуации — это введение регламента и цензуры.