Психиатр Джозеф: злоупотребление гаджетами может усилить тревожность и депрессию
Американский психиатр Джудит Джозеф рассказала, что, хотя советы о правильном питании, сне и физической активности важны, они не всегда помогают предотвратить психологические проблемы. В своей новой книге эксперт описала методики раннего выявления таких проблем, сообщил сайт aif.ru.
Джозеф выделила четыре признака, на которые нужно обратить внимание. Она утверждает, что даже при здоровом образе жизни токсичное окружение может навредить психике. Качество социальных связей влияет на самочувствие и продолжительность жизни.
По мнению эксперта, важно получать удовлетворение от работы, а не только выполнять обязанности. Современная культура слишком сосредоточена на продуктивности, что создает хроническое напряжение и может привести к эмоциональному выгоранию.
Одной из причин ухудшения психоэмоционального состояния является стремление устранить симптомы без создания условий для внутренней гармонии. Злоупотребление гаджетами может усилить тревожность, чувство одиночества и депрессию, подчеркнула Джозеф.