Психиатр Джозеф: злоупотребление гаджетами может усилить тревожность и депрессию

Американский психиатр Джудит Джозеф рассказала, что, хотя советы о правильном питании, сне и физической активности важны, они не всегда помогают предотвратить психологические проблемы. В своей новой книге эксперт описала методики раннего выявления таких проблем, сообщил сайт aif.ru .

Джозеф выделила четыре признака, на которые нужно обратить внимание. Она утверждает, что даже при здоровом образе жизни токсичное окружение может навредить психике. Качество социальных связей влияет на самочувствие и продолжительность жизни.

По мнению эксперта, важно получать удовлетворение от работы, а не только выполнять обязанности. Современная культура слишком сосредоточена на продуктивности, что создает хроническое напряжение и может привести к эмоциональному выгоранию.

Одной из причин ухудшения психоэмоционального состояния является стремление устранить симптомы без создания условий для внутренней гармонии. Злоупотребление гаджетами может усилить тревожность, чувство одиночества и депрессию, подчеркнула Джозеф.