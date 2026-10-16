Психиатр Давлетбаев объяснил, почему зрителей притягивают скандальные шоу

Врач-психиатр Евгений Давлетбаев объяснил, почему зрители с удовольствием смотрят скандальные ток-шоу и реалити-проекты. Об этом он рассказал в разговоре с «Поясним за Тагил» .

По словам специалиста, первая причина — сильная эмоциональная отдача. Спокойные передачи редко вызывают яркие чувства, а скандальные сюжеты за считанные минуты заставляют удивляться, возмущаться, смеяться или сочувствовать. Вторая причина — возможность взглянуть на сложные обстоятельства со стороны: зритель переживает за героев, судит их решения и прикидывает, как поступил бы сам, не неся при этом последствий.

Давлетбаев отметил, что привычка регулярно смотреть такие передачи может влиять на восприятие окружающих.

«Сам по себе просмотр не делает человека злее и не толкает повторять поступки участников. Многое зависит от характера зрителя, его круга общения, частоты просмотров и отношения к увиденному. Главное — трезво оценивать происходящее и не путать представление с реальной жизнью», — пояснил психиатр.

Он также указал на роль социального сравнения: глядя на тех, кто попал в трудное или нелепое положение, человек ощущает себя увереннее и благополучнее, а собственные проблемы кажутся не такими серьезными.