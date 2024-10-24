Психиатр Читлова: people pleaser стараются всем понравится, поскольку боятся конфликтов и отвержения

Человеком-угодником или People pleaser называют слишком заботливых, отзывчивых и неконфликтных людей, которые готовы помочь и всегда откликаются на любые просьбы. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-психиатр, лектор Российского общества «Знание» Виктория Читлова.

По ее словам, иногда позитивный настрой и стремление помогать другим являются результатом осмысленного выбора, но другое дело, когда это феномен people pleaser. Такие люди стараются всем понравится, поскольку боятся конфликтов и отвержения. Обычно привычка угодить другим идет из детства, когда взрослые игнорировали потребности ребенка и не принимали его таким, какой он есть.

Читлова считает, что в повышенном одобрении и внимании нуждаются именно травмированные люди-угодники. Им важно ощущать, что они представляют какую-то ценность и что они достойны жизни на этой земле.