Психиатр Бухановская: серийные извращенцы зависимы от своих преступлений

Люди, совершающие серийные преступления, имеют зависимость, которая развивается по механизмам, схожим с алкоголизмом. Об этом рассказала врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Ольга Бухановская в интервью сайту kp.ru .

Специалист отметила, что серийников неправильно называть маньяками, потому что их глубинные причины могут отличаться.

«Убийства и изнасилования так же могут совершать больные шизофренией, больные шизотипическим расстройством, а еще — люди в разных формах алкогольного, наркотического опьянения», — добавила эксперт.

Крайне важно, чтобы психиатры проводили тщательную диагностику для постановки правильного диагноза. Работа с потенциальными маньяками должна вестись на государственном уровне, подчеркнула Бухановская.