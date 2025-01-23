Психиатр Бухановская: серийные извращенцы зависимы от своих преступлений
Люди, совершающие серийные преступления, имеют зависимость, которая развивается по механизмам, схожим с алкоголизмом. Об этом рассказала врач-психиатр высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Ольга Бухановская в интервью сайту kp.ru.
Специалист отметила, что серийников неправильно называть маньяками, потому что их глубинные причины могут отличаться.
«Убийства и изнасилования так же могут совершать больные шизофренией, больные шизотипическим расстройством, а еще — люди в разных формах алкогольного, наркотического опьянения», — добавила эксперт.
Крайне важно, чтобы психиатры проводили тщательную диагностику для постановки правильного диагноза. Работа с потенциальными маньяками должна вестись на государственном уровне, подчеркнула Бухановская.