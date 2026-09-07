Психиатр Бойчевская посоветовала родителям снизить планку требований, чтобы помочь детям адаптироваться к школе

Детский психиатр клиники Глазуновой Юлия Бойчевская поделилась с телеканалом «Кубань 24» советами, как помочь детям адаптироваться к школе после летних каникул.

По словам специалиста, резкая смена режима с летнего на школьный — большой стресс для детского организма. Мозг привыкает к легкому потоку дофамина от игр и соцсетей, а в сентябре это резко обрывается. Кроме того, ребенка ждет сенсорная перегрузка: шум, звонки и необходимость сидеть на месте несколько часов подряд. Все это может привести к состоянию охранительного торможения, когда нервная система «вырубает» активность, чтобы защититься от перегрузки.

Психиатр выделила три состояния, которые родители часто путают: лень, дезадаптацию после каникул и истинный дефицит витаминов или астения. Лень проявляется избирательностью: ребенок «устал» учить физику, но готов играть в футбол.

Дезадаптация после каникул характеризуется капризностью и раздражительностью, которые постепенно угасают. Истинный дефицит проявляется тотальным бессилием и физическими маркерами, такими как бледность и синева под глазами.

Бойчевская предложила родителям легализовать чувства ребенка: не спорить, а признать, что усталость и злость — нормальное состояние. Внедрить «правило трех недель»: снизить планку требований и дать нервной системе привыкнуть к базовой нагрузке.

Мягко синхронизировать ритмы: постепенно сдвигать график сна и исключить гаджеты за 1,5 часа до сна. Организовать «разгрузочные зоны»: дать ребенку 1,5–2 часа свободного времени после школы. Исключить проблемы со здоровьем: обратиться к врачу, если вялость и другие симптомы не проходят к концу сентября.