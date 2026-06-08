Психиатр Безменов призвал обращаться к специалисту, если ребенок не любит прикосновения и избегает зрительного контакта

Если ребенок не любит прикосновения, избегает зрительного контакта и не может наладить общение с ровесниками, это повод обратиться к специалисту. Об этом рассказал главный внештатный детский психиатр, кандидат медицинских наук Петр Безменов в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Среди других симптомов — агрессия при попытках вовлечь ребенка в какую-либо деятельность.

По словам эксперта, в норме ребенок тянется к людям и миру, стремится пробовать все новое. Если малыш не проявляет ласки, избегает общения, испытывает трудности в детском саду и не выстраивает коммуникации с другими детьми, это может быть поводом для беспокойства. Со временем поведение ребенка становится более протестным и агрессивным, что также является выраженным симптомом аутизма.

Ранее Петр Безменов предложил рассмотреть возможность проведения сессий с психотерапевтами по полису ОМС.