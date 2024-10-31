Психиатр Белкин призвал использовать в детских садах психологическое тестирование

Врач-психиатр Борис Белкин в разговоре с «Ридусом» заявил, что в детских садах необходимо ввести психологическое тестирование. Оно, по его словам, поможет избавить подобные учреждения от нерадивых воспитателей.

«Существуют различные тесты на тип реагирования, темперамент, характер, на наличие у человека депрессии, на наличие гнева и так далее», — пояснил психиатр.

При этом Белкин уточнил, что ни один тест не является панацеей. Это лишь один из методов проверки воспитателей на профпригодность.