Психиатр Белкин призвал использовать в детских садах психологическое тестирование

Врач-психиатр Борис Белкин в разговоре с «Ридусом» заявил, что в детских садах необходимо ввести психологическое тестирование. Оно, по его словам, поможет избавить подобные учреждения от нерадивых воспитателей.
«Существуют различные тесты на тип реагирования, темперамент, характер, на наличие у человека депрессии, на наличие гнева и так далее», — пояснил психиатр.
При этом Белкин уточнил, что ни один тест не является панацеей. Это лишь один из методов проверки воспитателей на профпригодность.
Исторические сюжеты на стенах зданий появились в центре Звенигорода
«Подлетели мы все на своих кроватях». Очевидец — о взрыве в доме в Черкесске
В Донецке задержали мужчину, готовившего теракт в здании прокуратуры
Набиуллина развеяла главный миф о повышении ключевой ставки
Чеховского «Пабло Эскобара» задержали за незаконный оборот наркотиков
Парк коммунальной техники в Лобне пополнился новыми машинами
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте