Прозрачная брусчатка появится на улицах Тюмени в рамках проекта «Морфология улиц»

Художник Alesha из Санкт-Петербурга воплотил в Тюмени необычный проект искусства под открытым небом — «Морфология улиц». Проект состоит из 10 специально изготовленных плиток из прозрачной эпоксидной смолы, встроенных в тротуары городского центра, написал сайт nashgorod.ru.
Идея проекта возникла в 2023 году, но именно в Тюмени идея нашла уникальное воплощение, превратившись в коллективное произведение искусства. Каждый элемент композиции основан на воспоминаниях и переживаниях тюменцев, символизирующих личную память и исторические моменты.
Среди представленных экспонатов — памятные кубки, кусочки растений с севера России, миниатюрные сувениры и фрагменты бытовых предметов, каждый из которых несёт индивидуальную историю.
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