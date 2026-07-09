Провизор Тимохина призвала запивать лекарства только негазированной водой

Провизор аптечной сети «Столички» Наталья Тимохина в беседе с сайтом Lenta.ru поделилась рекомендациями по приему лекарств. Она рассказала о важных правилах, которые помогут избежать проблем со здоровьем.

Прежде всего, Тимохина посоветовала запивать лекарства 100–200 миллилитрами негазированной воды. По ее словам, не стоит заменять воду на чай, кофе, молоко или соки, так как некоторые напитки могут повлиять на всасывание таблеток и изменить их действие, отметило ИА НСН.

Также важно следовать инструкции по приему лекарств. Если в ней указано «натощак», то это значит, что желудок должен быть практически пустым — за 30 минут до еды и не ранее чем через час после последнего приема пищи. «До еды» обычно означает промежуток в 30–60 минут до приема пищи, «во время еды» — непосредственно в процессе, а «после еды» — в течение получаса после еды.

Тимохина подчеркнула, что влияние еды на действие лекарств может быть разным. В одних случаях еда мешает препарату всасываться, снижая его эффективность, а в других — усиливает всасывание, повышая риск побочных эффектов.