Провизор Калашникова рассказала о причинах неточных показаний тонометра

Провизор Наталья Калашникова объяснила в интервью Life.ru , что домашний тонометр может показывать неправильные значения по нескольким причинам. Одной из них является неправильный выбор прибора, другой — несоблюдение правил измерения давления.

Специалист отметила, что для самостоятельного использования лучше всего подходят автоматические или полуавтоматические модели. Механический тонометр требует навыков и хорошего слуха, поэтому пожилым людям и тем, кто измеряет давление без помощи, сложнее получить точный результат, написал RT.

Калашникова подчеркнула, что за 30 минут до измерения давления следует избегать физической нагрузки, кофеина, курения и других факторов, способных его повысить. Перед процедурой также желательно спокойно посидеть не менее пяти минут.

Важно правильно расположиться: сидеть с опорой на спинку стула, не скрещивать ноги, держать руку на столе на уровне сердца. Манжету необходимо надевать на голую руку на два-три сантиметра выше локтевого сгиба, при этом одежда не должна пережимать плечо.

Во время измерения нельзя разговаривать и двигаться, поскольку это напрямую влияет на точность результата. При использовании электронного тонометра достаточно нажать кнопку запуска и сохранять неподвижность до окончания замера.