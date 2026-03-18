Проверку гидротехнических сооружений перед паводками завершили в Петербурге

В Санкт-Петербурге провели комплексные проверки более 150 гидротехнических сооружений (ГТС). Это необходимо для предотвращения возможных затоплений в период паводков, сообщил сайт Petrograd со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По информации городского правительства, специалисты осмотрели плотину в парке Новознаменка и «Водопропускное сооружение на ручье "Ржавая канава"». Эти объекты были добавлены в перечень проверяемых весной.

Особое внимание уделили плотинам на Стрелке и Дудергофке, гидроузлам на Большой Охте и объектам на Пулковском, Ижорском и Кузьминском водохранилищах. Инспекторы изучили техническое состояние строений, уровень воды, работоспособность электроники и механизмов.

На озере Сестрорецкий Разлив, Ижорском и Охтинском водохранилищах, где проходит маневрирование затворов, убрали снег и наледь, смазали подъемные конструкции, очистили коллекторы и водопропускные системы. По результатам проверки все объекты готовы к работе в условиях паводков.

С начала зимы ледокол «Невская застава» совершил 19 рейсов для борьбы с наледью в акватории Невы. Сейчас ведется строительство его дублера «Нарвская застава».