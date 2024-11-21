Провайдеров в жилых домах больше не станет. Почему не работает новый закон
Главред СоmNews Коник: в законе о провайдерах не хватает ограничения их числа
Каждый россиянин имеет право на свободный доступ в интернет — так говорится в федеральном законе о связи и должно исполняться на практике. Но управляющие компании в многоквартирных домах будто в плен берут жителей и не дают им менять операторов связи. Не позволят решить проблему и новые правила — УК могут заявить, что места для оборудования нет. Ведущая 360.ru Екатерина Малашенко обсудила этот вопрос с генеральным директором и главным редактором изданий группы компаний СоmNews Леонидом Коником.
Он напомнил, что в 2024 году в России приняли закон о недискриминационном доступе операторов в жилые дома. Документ, об актуальности которого говорили все, пролежал в Госдуме чуть ли не десятилетие.
«Всем казалось, что наконец-то монополия управляющих компаний и их довольно коррупционный бизнес прекратится. <…> Тем не менее, закон принят, а похоже, что действительно не работает», — сказал Коник.
Проблему правоприменительной практики, добавил он, скорее всего, исправить можно: системе просто нужно научиться пользоваться подготовленным законом инструментарием, наработать опыт.
К сожалению, есть вторая, необоримая вещь: закон слишком хорош. Он никаким образом не регламентирует количество провайдеров в одном доме. Скажем, 50 провайдеров ни один дом не выдержит просто по количеству оборудования, которое они должны разместить.
Леонид Коник
главный редактор изданий группы компаний СоmNews
Коник предположил, что решить вопрос можно, если установить предельное количество провайдеров. Ведь без уточнения этого нюанса управляющие компании получают на руки простейший козырь.
«УК может сказать: Мы с радостью, но нет технической возможности, потому что для того, чтобы оператор появился в вашем доме, ему нужно дать хотя бы небольшой кусочек места для серверного оборудования»», — пояснил вероятную реакцию управляющих компаний собеседник 360.ru.
Технически, согласился он, места действительно может не оказаться, если оператор по счету далеко не первый.