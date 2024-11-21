Провайдеров в жилых домах больше не станет. Почему не работает новый закон

Главред СоmNews Коник: в законе о провайдерах не хватает ограничения их числа

Каждый россиянин имеет право на свободный доступ в интернет — так говорится в федеральном законе о связи и должно исполняться на практике. Но управляющие компании в многоквартирных домах будто в плен берут жителей и не дают им менять операторов связи. Не позволят решить проблему и новые правила — УК могут заявить, что места для оборудования нет. Ведущая 360.ru Екатерина Малашенко обсудила этот вопрос с генеральным директором и главным редактором изданий группы компаний СоmNews Леонидом Коником.

Он напомнил, что в 2024 году в России приняли закон о недискриминационном доступе операторов в жилые дома. Документ, об актуальности которого говорили все, пролежал в Госдуме чуть ли не десятилетие.

«Всем казалось, что наконец-то монополия управляющих компаний и их довольно коррупционный бизнес прекратится. <…> Тем не менее, закон принят, а похоже, что действительно не работает», — сказал Коник.

Проблему правоприменительной практики, добавил он, скорее всего, исправить можно: системе просто нужно научиться пользоваться подготовленным законом инструментарием, наработать опыт.