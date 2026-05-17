Процесс дарения недвижимости упростили с помощью нотариусов в Хабаровском крае

Информация о массовых отказах в регистрации договоров дарения не соответствует действительности. Процедура проходит в штатном режиме, а все сделки оформляются по новым стандартам, действующим с начала 2025 года. Об этом сообщил сайт Gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу Управления Росреестра по Хабаровскому краю.

Теперь каждый собственник, решивший безвозмездно передать жилье или землю, обязан обратиться к нотариусу. Нотариус проверяет документы, заверяет сделку и самостоятельно направляет электронный пакет в Росреестр.

Такой порядок обеспечивает максимальную юридическую чистоту и минимизирует риск мошенничества. За год и четыре месяца в Хабаровском крае по дарственным успешно перешли права на 5,2 тысячи объектов. Новый механизм также ускорил регистрацию — теперь она занимает всего один рабочий день.