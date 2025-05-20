Процент по ипотеке назвали лучше пропагандой чайлдфри. Что? Да!

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий стал сегодня гером дня в Telegram-каналах после высказывания на тему чайдфри. По мнению парламентария, лучшей его пропагандой является процент по ипотеке, а вовсе не сериалы «Гарри Поттер» и «Игра престолов».
Роскомнадзор уже опроверг информацию о блокировке, напомнил он. Но в то же время, по словам Слуцкого, сам факт обсуждения указывает на наличие реальных проблем, которые влияют на демографию в стране.
Рождаемость у нас падает не из-за сериалов, а потому что люди не могут позволить себе купить жильё. С такими процентными ставками по ипотеке своя квартира или дом семьям с детьми просто недоступны. Процент по ипотеке — вот что сейчас пропаганда чайлдфри!
Леонид Слуцкий
председатель ЛДПР
Тут же он напомнил, что ЛДПР всегда выступала против деструктивных идеологий, включая пропаганду чайлдфри. В 2024-м депутаты фракции стали соавторами законопроекта об этом.
Однако любые перегибы в этой сфере недопустимы, предупредил Слуцкий.
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