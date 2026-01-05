Процедура банкротства: суть и последствия для должника

Юрист Матюшенков рассказал, какие недостатки есть у статуса банкрота

За 10 месяцев 2025 года банкротами стали 463,28 тысячи россиян, в том числе через МФЦ, минуя суд, — 54,45 тысячи. Цифры превышают прошлогодние показатели на 33,5% и 25,2% соответственно. Почему процедура стала такой популярной, как она проходит и в чем подводные камни для получивших такой статус, выяснил 360.ru.

Банкротство физического лица — это юридическая процедура, при которой признается неспособность гражданина расплатиться по долгам.

«Важно понимать, что банкротство не равно полному прощению долгов. Это сложный процесс, требующий доказательства реальной финансовой несостоятельности, а его последствия затрагивают многие аспекты жизни», — рассказал 360.ru заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.

Внесудебное банкротство доступно при долгах от 50 до 500 тысяч рублей при условии завершения исполнительного производства, если у гражданина не осталось имущества, которое можно взыскать.

Процедура банкротства может проходить в двух форматах — судебном и внесудебном.

Однако если должник скроет наличие доходов или имущества, кредиторы будут вправе инициировать судебное банкротство. Эту процедуру применяют при долгах свыше полумиллиона рублей с просрочкой более трех месяцев.

У банкрота списывают только долги, перечисленные в заявлении: кредиты, налоги и штрафы.

«Заявление подают через МФЦ. Процедура занимает до шести месяцев, не требует привлечения финансового управляющего и оплаты госпошлины», — объяснил юрист.

Процедура длится от полугода до нескольких лет и сопровождается строгими ограничениями: запрет на выезд за границу, необходимость согласовывать все расходы с управляющим, временное прекращение исполнительных производств.

«Суд назначает управляющего, который анализирует финансовое состояние должника, проводит реструктуризацию долгов или реализует имущество на торгах. Исключением остается единственное жилье, предметы первой необходимости и личные вещи», — рассказал Матюшенков.

Ключевое различие между процедурами — в масштабе долгов и вовлеченности третьих лиц. Внесудебное банкротство проще и быстрее, но не подходит для крупных задолженностей.

Судебная процедура универсальна, однако требует значительных временных и финансовых затрат, включая оплату публикаций в реестре, почтовых расходов и вознаграждения управляющего, пояснил юрист.

Плюсы и минусы статуса банкрота

Преимущества банкротства включают:

остановку начисления штрафов и пеней с момента подачи заявления;

защиту от прямых требований кредиторов;

возможность сохранить базовое имущество.

«Для многих это шанс начать финансовую жизнь заново. Однако процедура имеет серьезные минусы», — предупредил Матюшенков.

Недостатки статуса: