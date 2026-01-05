Процедура банкротства: суть и последствия для должника
Юрист Матюшенков рассказал, какие недостатки есть у статуса банкрота
За 10 месяцев 2025 года банкротами стали 463,28 тысячи россиян, в том числе через МФЦ, минуя суд, — 54,45 тысячи. Цифры превышают прошлогодние показатели на 33,5% и 25,2% соответственно. Почему процедура стала такой популярной, как она проходит и в чем подводные камни для получивших такой статус, выяснил 360.ru.
Что такое банкротство ФЛ
Банкротство физического лица — это юридическая процедура, при которой признается неспособность гражданина расплатиться по долгам.
«Важно понимать, что банкротство не равно полному прощению долгов. Это сложный процесс, требующий доказательства реальной финансовой несостоятельности, а его последствия затрагивают многие аспекты жизни», — рассказал 360.ru заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук Дмитрий Матюшенков.
Как проходит процедура банкротства физического лица
Процедура банкротства может проходить в двух форматах — судебном и внесудебном.
Внесудебное банкротство доступно при долгах от 50 до 500 тысяч рублей при условии завершения исполнительного производства, если у гражданина не осталось имущества, которое можно взыскать.
«Заявление подают через МФЦ. Процедура занимает до шести месяцев, не требует привлечения финансового управляющего и оплаты госпошлины», — объяснил юрист.
У банкрота списывают только долги, перечисленные в заявлении: кредиты, налоги и штрафы.
Однако если должник скроет наличие доходов или имущества, кредиторы будут вправе инициировать судебное банкротство. Эту процедуру применяют при долгах свыше полумиллиона рублей с просрочкой более трех месяцев.
«Суд назначает управляющего, который анализирует финансовое состояние должника, проводит реструктуризацию долгов или реализует имущество на торгах. Исключением остается единственное жилье, предметы первой необходимости и личные вещи», — рассказал Матюшенков.
Процедура длится от полугода до нескольких лет и сопровождается строгими ограничениями: запрет на выезд за границу, необходимость согласовывать все расходы с управляющим, временное прекращение исполнительных производств.
Ключевое различие между процедурами — в масштабе долгов и вовлеченности третьих лиц. Внесудебное банкротство проще и быстрее, но не подходит для крупных задолженностей.
Судебная процедура универсальна, однако требует значительных временных и финансовых затрат, включая оплату публикаций в реестре, почтовых расходов и вознаграждения управляющего, пояснил юрист.
Плюсы и минусы статуса банкрота
Преимущества банкротства включают:
- остановку начисления штрафов и пеней с момента подачи заявления;
- защиту от прямых требований кредиторов;
- возможность сохранить базовое имущество.
«Для многих это шанс начать финансовую жизнь заново. Однако процедура имеет серьезные минусы», — предупредил Матюшенков.
Недостатки статуса:
- Должник рискует потерять ценное имущество — автомобили, дачи, дорогую технику;
- Информация о банкротстве попадает в кредитную историю на пять лет, что затрудняет получение новых займов;
- В течение трех лет запрещено занимать руководящие должности в компаниях, а в финансовых организациях — до 10 лет;
- Индивидуальные предприниматели теряют статус и могут восстановить его только через пять лет после завершения процедуры.
Кроме того, не все долги подлежат списанию. Даже после банкротства сохраняются обязательства по алиментам, компенсации вреда здоровью и морального ущерба, выплаты зарплаты и выходных пособий (для ИП), а также задолженности, возникшие после подачи заявления. Это делает критически важным точное указание всех долгов при оформлении процедуры.
Банкротство должно быть крайней мерой. Перед подачей соответствующего заявления стоит изучить альтернативы: реструктуризацию кредитов, рефинансирование, кредитные каникулы или переговорить с кредиторами о снижении долговой нагрузки.
«Если решение о банкротстве принято, важно обратиться к проверенным юристам, чтобы избежать мошеннических схем, таких как „продажа долгов“ за деньги или фиктивные инвестиционные предложения», — уточнил юрист.
Банкротство — это не решение финансовых проблем, а инструмент для признания их системного характера и поиска баланса между интересами должника и кредиторов. Оно дает возможность освободиться от части обязательств, но требует готовности к долгосрочным ограничениям и тщательной юридической подготовки.