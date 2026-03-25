Протоиерей Владимиров объяснил, что решение принять монашество возникает при глубокой связи с Богом

Решение уйти в монастырь возникает тогда, когда человек ощущает глубокую внутреннюю связь с Богом. Об этом рассказал протоиерей Артемий Владимиров в беседе с РИАМО .

«Необходимо не по букве, а по духу уразуметь, что есть жизнь во Христе, чтобы действительно проникнуться евангельским идеалом и возжелать „единого на потребу“ — монашеского жительства», — объяснил служитель.

По его словам, человек готов к монастырской жизни, если он полюбил Господа так, что он стал «светом очей», а молитва к нему — вторым дыханием сердца. Еще один фактор готовности — понимание, что счастье — не нечто далекое и недостижимое, оно находится со Христом внутри него самого, добавила газета «Петербургский дневник».