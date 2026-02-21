Протоиерей Моисеев объяснил, что не подлежащие восстановлению иконы нельзя выбрасывать

Выбрасывать ветхие иконы, потерявшие свое изображение и не подлежащие реставрации, недопустимо. Об этом напомнил протоиерей Дмитрий Моисеев, передала «Вечерняя Москва» .

По его словам, такое действие равнозначно святотатству и издевательству над святым образом.

«Их нужно утилизировать по старому правилу: „либо в речку, либо в печку“», — объяснил служитель.

Для жителей городов существует альтернатива самостоятельному решению вопроса: можно проконсультироваться с представителями храма или монастыря, узнав порядок приема и утилизации старинных икон, добавила газета «Петербургский дневник».