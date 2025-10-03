Протяженность новой трамвайной сети в Нижнем Новгороде составит около 25 километров

Государственное бюджетное учреждение «Институт развития агломераций Нижегородской области» начало разработку проектной документации для строительства новых трамвайных линий в Нижнем Новгороде. Планируется, что протяженность новой трамвайной сети составит около 25 километров и охватит районы Сормово, Приокский и поселок Новинки. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Необходимость в расширении трамвайных путей вызвана активным жилищным строительством в этих районах. В частности, жилые массивы возникли в деревнях Ольгино и поселке Новинки, что создало потребность в увеличении транспортной доступности.

По словам министра градостроительства и развития агломераций Нижегородской области Дарьи Шунаевой, расширение трамвайной сети обеспечит удобство передвижения для более чем полумиллиона жителей, чьи дома расположены в пешей доступности от новых станций. Создание трамвайных путей вне улично-дорожной сети позволит разгрузить автомобильные магистрали и повысить эффективность общественного транспорта.

Работа над проектами началась по приказу регионального министерства и должна завершиться к октябрю 2026 года. Внедрение экологически чистого электротранспорта, по мнению экспертов, положительно скажется на снижении нагрузки на городские магистрали и повышении качества жизни жителей.