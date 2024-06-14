Противопожарный режим в Саратовской области действует уже месяц

На протяжении месяца в Саратовской области действует особый противопожарный режим. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на губернатора региона Романа Бусаргина.

Он рассказал, что режим в регионе ввели 13 мая. С этого времени с местными жителями постоянно проводится профилактическая работа. Им объясняют риски из-за разведения костров и неосторожного обращения с огнем.

Кроме того, ситуацию в регионе все время мотниторят сотрудники МЧС. Они проводят профилактические рейды, чтобы не допустить появления лесных пожаров.

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