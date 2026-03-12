Противогололедные решения обсудили на международной выставке в Хабаровске
В Хабаровске прошла международная практическая выставка-конференция «Сибирские дороги», посвященная в том числе современным методам борьбы с гололедом. Об этом сообщил Transsibinfo.
Мероприятие собрало свыше 3500 участников из 15 городов России, включая представителей дорожной отрасли, органов власти и производителей.
На выставке Уральский завод противогололедных реагентов продемонстрировал продукцию для зимнего содержания дорог, добавил RT.
