Противогололедные решения обсудили на международной выставке в Хабаровске

В Хабаровске прошла международная практическая выставка-конференция «Сибирские дороги», посвященная в том числе современным методам борьбы с гололедом. Об этом сообщил Transsibinfo.

Мероприятие собрало свыше 3500 участников из 15 городов России, включая представителей дорожной отрасли, органов власти и производителей.

На выставке Уральский завод противогололедных реагентов продемонстрировал продукцию для зимнего содержания дорог, добавил RT.

