Просветительская программа «Ливадия: главные слова о России» пройдет в октябре

Духовно-просветительская программа «Ливадия: главные слова о России» пройдет в России в октябре. Ее посвятят патриотическому воспитанию и укреплению духовно-нравственных ценностей у молодежи.

Программа направлена на формирование представления о духовно-нравственных и патриотических ценностях. Она включит в себя три тематических заезда для специалистов в области молодежной политики, работников образовательных организаций и лидеров студенческих клубов.

Принять участие в проекте могут жители от 18 до 35 лет. Для них проведут дискуссии, мастер-классы, духовные встречи, литургии и экскурсии.

Организатором выступил Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Зарегистрироваться можно по ссылке.