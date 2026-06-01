Пространство «Здоровое общество» откроют на полях ПМЭФ-2026

Пространство «Здоровое общество» откроют на полях Петербургского международного экономического форума. Оно объединит деловую программу и экспозицию передовых отечественных разработок в сфере медицины. На площадке встретятся представители органов власти, научного сообщества и сферы здравоохранения.

Деловую программу площадки посвятят вопросам охраны здоровья и увеличения продолжительности жизни. Особое внимание уделят профилактике заболеваний и переходу к превентивной модели здравоохранения.

Участники поговорят о сохранении здоровья в условиях современных нагрузок, а также о влиянии медиа на формирование здоровых привычек, вопросах питания и многом другом.

«Такой междисциплинарный диалог позволяет не только обсуждать актуальные вызовы, но и находить практические решения, направленные на повышение качества жизни людей», — отметила первый заместитель директора по развитию фонда «Росконгресс», член комиссии Общественной палаты России по здравоохранению Анастасия Столкова.

На выставке продемонстрируют современные решения в области лечения, диагностики и реабилитации. Разработки представят Минздрав России, ФМБА, фонд «Сколково», Сеченовский университет и другие партнеры. Гости ознакомятся с бионическими протезами, нейроинтерфейсами и решениями на основе ИИ.

Также в рамках экспозиции представят интерактивную зону фонда «РК-Медицина». Там впервые презентуют проект премиального сервиса медицинского сопровождения «Навигатор детства».

Все дни форума на площадке также будет работать медиастудия «Здоровое общество», гостями которой станут представители органов власти, эксперты, ученые и врачи.

