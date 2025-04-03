Проституция как саморазрушение. Ученые выяснили, почему некоторые женщины торгуют телом

Женщины, которые занимаются проституцией, часто страдают от низкой самооценки и склонны к одиночеству. Это выяснили российские ученые из СПбГУ вместе с коллегами из Регионального центра судебной экспертизы. Результаты исследований рассказали RT в пресс-службе СПбГУ.

В исследовании приняли участие 526 женщин от 18 до 41 года. Их разделили на несколько групп. В первую категорию отнесли 198 участниц, склонных к самоповреждениям, во второй оказались 82 женщины с расстройствами пищевого поведения, третья состояла из 44 участниц, которые занимались проституцией.

В контрольной группе оказались 202 представительницы прекрасного пола, у которых наблюдалось просоциальное и адаптивное поведение — они легко приспосабливались к жизненным обстоятельствам и были открыты для помощи другим.

Специалисты изучили психологические особенности всех испытуемых. Они выяснили, что по нескольким параметрам занятые в проституции женщины схожи с теми, кто занимается самоповреждением и страдает от расстройства пищевого поведения.

«Сравнение этих результатов с данными контрольной группы и женщинами, модифицирующими свое тело через физические ограничения или повреждения, дает возможность утверждать, что проституция может рассматриваться как форма саморазрушения», — рассказала журналистам доцент кафедры психологии кризисных и экстремальных ситуаций СПбГУ Елена Арбузова.

Также ученые узнали, что такие женщины часто не принимают свое тело, имеют низкую самооценку и подавляют эмоции. Они меньше любят прикосновения и стремятся к изозяции.