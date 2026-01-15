Прощание с ученым Пермского Политеха Чемериским пройдет 16 января

Доцент кафедры «Социология и политология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат философских наук Борис Григорьевич Чемериский ушел из жизни 14 января на 86-м году. Об этом сообщили Ura.ru в пресс-службе вуза.

Прощание с ученым состоится 16 января в 13:00 в большом зале по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61.

Коллеги отмечают, что Борис Чемериский более полувека работал в Пермском Политехе и оказал значительное влияние на развитие образования в области социологии и политологии. «Мы будем помнить его как жизнерадостного человека, ставшего для всех нас примером человеческой стойкости и доброты», — отмечают коллеги с кафедры «Социология и политология» ПНИПУ.

Борис Чемериский начал свою карьеру в Пермском Политехе в 1969 году и защитил диссертацию на соискание степени кандидата философских наук в 1980 году. За время работы он читал курсы «Социология» и «Политология», а также вел «Социальную антропологию» для будущих социологов.

Ученый был автором более 50 научных трудов и активно участвовал в исследовательской деятельности. Более десяти лет он входил в состав совета по присуждению ученых степеней и помогал формировать научные школы и поддерживать молодых исследователей.