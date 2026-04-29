Прощание с народным артистом Робертом Ляпидевским пройдет 2 мая

Церемония прощания с народным артистом России Робертом Ляпидевским состоится 2 мая. Панихида по этому выдающемуся мастеру пройдет в храме «Большое Вознесение», сообщили ТАСС в семье мастера.

«Прощание пройдет 2 мая, в субботу. Скорее всего, это будет храм „Большое Вознесение“ на Большой Никитской. Время станет известно позже», — рассказал собеседник агентства.

Тело мастера кремируют, а урну с прахом похоронят на Новодевичьем кладбище в течение 40 дней после его смерти.

Народный артист Ляпидевский скончался 28 апреля на 89-м году жизни. Причиной его ухода из жизни стала продолжительная болезнь, которая возникла из-за осложнений после ковида, стало известно ТАСС.

Ляпидевский посвятил более 65 лет своей жизни Центральному театру кукол имени С. В. Образцова. За это время артист создал более 60 разноплановых образов. Главной его ролью стал конферансье Эдуард Апломбов в легендарном «Необыкновенном концерте».