Проректор РГСУ Алиев рассказал о повышении цен на обучение в вузах примерно на 20%

Первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о повышении цен на обучение в российских вузах в среднем на 20%.

По его словам, цены на образовательный контракт обусловлены фактическим ростом затрат на государственный заказ, а государственный заказ определяется затратами на образование.

«Не думаю, что здесь какое-то качественное изменение следует усмотреть. Нормальное, плановое повышение цен, цены на все растут», — добавил ректор.

В заключение Алиев отметил, что количество бюджетных мест в вузах с каждым годом увеличивается.

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