Промышленный эксперт Хазанов назвал возможность не зависеть от погоды преимуществом перевозки СПГ в подлодках

Промышленный эксперт Леонид Хазанов выделил преимущества строительства подводных лодок для транспортировки сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Об этом он рассказал сайту телеканала «Звезда».
По его словам, это создаст значительное количество заказов для верфей и смежных отраслей, а также избавит от зависимости от погодных условий. Подводные лодки могут преодолевать большие расстояния под льдами без необходимости всплытия, эффективно транспортируя сжиженный природный газ в нужные места.
Хазанов также отметил, что Северный морской путь сейчас активно используется: каждую неделю по нему проходят суда, доставляющие разнообразные грузы. Он добавил, что развитие этого маршрута началось еще в советское время.
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