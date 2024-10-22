Промышленный эксперт Хазанов назвал возможность не зависеть от погоды преимуществом перевозки СПГ в подлодках

По его словам, это создаст значительное количество заказов для верфей и смежных отраслей, а также избавит от зависимости от погодных условий. Подводные лодки могут преодолевать большие расстояния под льдами без необходимости всплытия, эффективно транспортируя сжиженный природный газ в нужные места.



Хазанов также отметил, что Северный морской путь сейчас активно используется: каждую неделю по нему проходят суда, доставляющие разнообразные грузы. Он добавил, что развитие этого маршрута началось еще в советское время.