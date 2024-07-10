Прокуратура проконтролирует оказание помощи пензенцам, пострадавшим от урагана
Областная прокуратура взяла под контроль оказание помощи и мер социальной поддержки жителям Пензенской области, пострадавшим от урагана. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс».
Правоохранители проследят за восстановлением работоспособности социально значимых объектов и своевременностью оказания помощи людям, которые утратили имущество из-за непогоды.
Отмечается, что сильные порывы ветра, ливень и град в период с 5 по 7 июля повредили кровлю и фасады зданий в нескольких муниципалитетах.
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