Прокуратура предупредила о потенциальной опасности флешек, найденных на улице
USB-накопитель, найденный на улице, может представлять серьезную опасность. Об этом предупредила прокуратура Петербурга, сообщил «МК в Питере».
По информации надзорного ведомства, такие флешки могут содержать вирусы или программы, предназначенные для кражи паролей от социальных сетей и приложений.
В некоторых случаях USB-накопители содержат устройства, которые способны вывести из строя материнскую плату компьютера или ноутбука при подключении.
Использование опасной флешки даже один раз может привести к потере личных данных и денежных средств, добавила газета «Петербургский дневник».
