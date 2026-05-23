Прокуратура предупредила о потенциальной опасности флешек, найденных на улице

USB-накопитель, найденный на улице, может представлять серьезную опасность. Об этом предупредила прокуратура Петербурга, сообщил «МК в Питере» .

По информации надзорного ведомства, такие флешки могут содержать вирусы или программы, предназначенные для кражи паролей от социальных сетей и приложений.

В некоторых случаях USB-накопители содержат устройства, которые способны вывести из строя материнскую плату компьютера или ноутбука при подключении.

Использование опасной флешки даже один раз может привести к потере личных данных и денежных средств, добавила газета «Петербургский дневник».