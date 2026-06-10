Прокуратура Подмосковья выпустила новый эпизод сериала о «нигерийском наследнике» из Балашихи

Прокуратура Московской области представила третью часть видеопроекта о борьбе с телефонным мошенничеством. Ведомство опубликовало новый ролик о приключениях жителя Балашихи Анатолия Кильмяшкина, который вновь оказывается в центре внимания международной банды телефонных аферистов.

Пилотная серия проекта вышла в 2025 году. По сюжету герой получает огромное наследство от богатого нигерийца, несмотря на сомнения семьи. Во второй части его убеждают, что он участвует в секретной операции в духе шпионского триллера, в результате чего он оказывается невольным пособником террористов.

В новой серии Кильмяшкин после пережитых событий пытается вернуться к обычной жизни, однако снова сталкивается с действиями интернационального мошеннического синдиката. Герой старается не поддаться на новые уловки, но в финале злоумышленникам все же удается найти слабое место в его бдительности.

Проект прокуратуры Московской области обращает внимание на одну из ключевых схем телефонных мошенников — создание у жертвы ощущения участия в «большой игре» или блокбастере: с тайными заданиями, крупными деньгами и ролью избранного. Финал таких историй, как правило, возвращает человека к реальности, где он понимает, что стал жертвой обмана.

Новая работа под эгидой ведомства показывает не только сами схемы, но и психологию вовлечения, а также то, как постепенно выстраивается доверие со стороны жертвы. Креативный формат помогает говорить о телефонном мошенничестве проще и нагляднее, а сама тема остается одной из самых массовых в цифровой среде.

Первая серия проекта набрала более 20 миллионов просмотров на российских видеоплатформах. Ролик также получил бронзовую награду премии DCR Awards и вошел в шорт-лист фестиваля Red Apple 2025.