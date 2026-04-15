Прокуратура Пензенской области начала проверку обстоятельств ДТП, в котором погибли женщина и трое детей

Прокуратура Пензенской области организовала проверку обстоятельств ДТП в Кузнецком районе, в котором погибли трое детей и женщина-водитель. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» .

По предварительным данным, 14 апреля около 18:00 на 767-м километре трассы М-5 «Урал» водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем КамАЗ. В результате ДТП женщина-водитель ВАЗ-2112 и трое ее несовершеннолетних пассажиров от полученных травм скончались.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал и. о. прокурора Пензенской области Евгений Новиков. Прокуратура Кузнецкого района проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Ход и результаты проверки взяты надзорным ведомством на контроль.