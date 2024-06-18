Произвольное усыпление бездомных собак сочли негуманным

Полпреда генпрокурора в КС Вячеслав Росинский отметил, что сейчас органы власти регионов имеют право самостоятельно определять порядок обращения с беспризорными животными.

Эвтаназия бездомных животных, по его словам, стала источником правовых коллизий. Ведь такие действия не отвечают требованиям ФЗ и методическим указаниям правительства, пояснил Росинский.

В июле 2023 года в Госдуме приняли закон, позволяющий регионам самостоятельно выбирать, как поступать с бездомными кошками и собаками. После этого региональные власти стали принимать собственные законы об обращении с бесхозными животными. В Бурятии, Туве, Удмуртии и Магаданской области разрешили их эвтаназию.