Производство уникальных онкосканеров наладят в Калужской области

В Калужской области готовят к серийному выпуску инновационный онкосканер OneCell Scan 3.0. Прибор, который станет первым в России устройством такого класса, позволит существенно ускорить диагностику онкозаболеваний: обследование займет всего две-три минуты. Об этом в «Макс» сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Разработка калужского завода холдинга «Азимут» привлекла внимание на федеральном уровне — о проекте рассказали председателю правительства России Михаилу Мишустину.

На встрече главы «Ростеха» Сергея Чемезова с Михаилом Мишустиным акцент сделали на развитии производства гражданской продукции, включая медицинские изделия. Чемезов отдельно выделил потенциал калужского предприятия: в ближайшие месяцы там планируют выпустить крупную партию сканеров. Производственные мощности позволят ежегодно выпускать до 200 приборов.

«Все инициативы, планы, проекты должны быть реализованы, чтобы российские лекарства и медицинские изделия не уступали лучшим зарубежным аналогам. Важна обратная связь от врачей, от клиницистов. И конечно, важно, чтобы эти все инструментарии, средства были доступны нашим гражданам, помогали в восстановлении их здоровья», — отметил Михаил Мишустин.

По словам Чемезова, сканер уже используют в онкоцентрах Москвы и Санкт-Петербурга.

Преимущество разработки — не только высокая точность диагностики, но и более доступная стоимость. Это расширяет перспективы поставок не только в российские онкологические центры, но и на международные рынки.