Производство стеллажного оборудования запустили в Тверской области
В Тверской области теперь будут производить стеллажное оборудование. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Запуск нового завода состоялся в Калининском округе. Пока введена в эксплуатацию только первая очередь. Он позволит выпускать до 15 тонн продукции в год.
Также готовятся к вводу еще три цеха и склад на 8,5 тысячи квадратных метров. После того, как завод заработает в полную мощность, он сможет производить до 50 тонн продукции в год.
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