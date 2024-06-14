Производство стеллажного оборудования запустили в Тверской области

В Тверской области теперь будут производить стеллажное оборудование. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Запуск нового завода состоялся в Калининском округе. Пока введена в эксплуатацию только первая очередь. Он позволит выпускать до 15 тонн продукции в год.

Также готовятся к вводу еще три цеха и склад на 8,5 тысячи квадратных метров. После того, как завод заработает в полную мощность, он сможет производить до 50 тонн продукции в год.