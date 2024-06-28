Производство по взысканию долгов Навального приостановили

Глава ФССП Аристов: производство по взысканию долгов Навального приостановили

LaPresse / Roberto Monaldo
Фото: LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила исполнительное производство по принудительному взысканию долгов Алексея Навального. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава ФССП Дмитрий Аристов на полях Петербургского международного юридического форума.

«Исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью и до решения вопроса с его правопреемником», — информировал он.

По закону в случае смерти должника судебный пристав должен заменить его на правопреемника. Пока соответстующего судебного акта в ФССП не поступало.

Алексей Навальный скончался в феврале 2024 года в исправительной колонии, куда попал за мошенничество и создание и финансирование экстремистского сообщества.

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