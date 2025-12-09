Производство фильма «Возвращение Мендыша» завершилось в России

Производство фильма под рабочим названием «Возвращение Мендыша» завершилось в России. Картина расскажет о случайном перемещении молодого пацифиста и уклониста во времена Великой Отечественной войны.

Герою фильма — двадцатилетнему блогеру Саше Устинову — предстоит раз за разом переживать временную петлю, испытывая тяготы и лишения войны, пока он не осознает долг перед предками и родиной. Одна из его задач — сохранить память о герое ВОВ, своего боевого товарища.

Кинокартина направлена на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и укрепление межнациональных отношений между народами России и Киргизии.