Прохладная погода с ливнями и грозами придет в Новосибирск в выходные

Жителей Новосибирска предупредили об ухудшении погоды. Грозы, дожди и ливни придут в город уже в субботу, 2 августа. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на специалистов сервиса «Яндекс Погода».
По данным синоптиков, температура воздуха днем составит +19 градусов, ветер будет дуть в северном направлении. В воскресенье, 3 августа, северный циклон сохраниться. Столбик термометра покажет +16-17 градусов.
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