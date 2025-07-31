Прохладная погода с ливнями и грозами придет в Новосибирск в выходные

Жителей Новосибирска предупредили об ухудшении погоды. Грозы, дожди и ливни придут в город уже в субботу, 2 августа. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на специалистов сервиса «Яндекс Погода».

По данным синоптиков, температура воздуха днем составит +19 градусов, ветер будет дуть в северном направлении. В воскресенье, 3 августа, северный циклон сохраниться. Столбик термометра покажет +16-17 градусов.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте