Прогулочным теплоходам в Петербурге разрешили проходить в разведенные пролеты мостов

В Санкт-Петербурге прогулочным теплоходам станет доступен проход через разведенные пролеты мостов, но только по специальному разрешению. Эта мера нацелена на улучшение туристического опыта в городе, сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Нововведение актуально для судов с одной или двумя палубами и предназначено для повышения привлекательности ночных экскурсий. Изменения внесены в федеральные правила безопасности судоходства специально для этого сезона.

Напомним, что с 15 апреля в Петербурге начала работу навигация для маломерных судов. В этом году туристам доступны 21 городской причал и более 140 частных.