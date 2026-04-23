Программы профилактики экстремизма среди молодежи расширят в Подмосковье

Фото: Фестиваль Urban Fest в День молодежи в Люберцах / Медиасток.рф

В России усилят профилактику противоправных действий с акцентом на работу с молодежью и информационную повестку. Рекомендации подготовили по итогам заседания межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и направили в регионы, в частности в Подмосковье, для применения в практической деятельности.

Ключевым направлением станет регулярное распространение в СМИ и интернете материалов, популяризирующих участие подростков и студентов в социально полезных инициативах — особенно среди тех, кто находится в трудной жизненной ситуации или склонен к девиантному поведению.

Также регионам рекомендовали актуализировать программы профилактики, усилив их практическими мерами.

Отдельное внимание предлагают уделить образовательной среде: развивать воспитательную работу, проводить профилактические занятия, вовлекать молодежь в позитивные проекты и формировать у нее критическое отношение к радикальным идеям.

В числе приоритетов — мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений, предотвращение конфликтов, а также развитие сотрудничества с общественными и религиозными организациями.

Кроме того, рекомендации затрагивают информационную политику: речь идет о создании и распространении контента, направленного на укрепление гражданского единства и предупреждение экстремистских проявлений.

Властям регионов также предложили отчитаться о применении методических подходов до июля 2027 года.