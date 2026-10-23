Программу развития медицинского туризма Нижегородской области признали лучшей в России

Программа развития медицинского туризма Нижегородской области признана лучшей в России, заявил президент Ассоциации медицинского и академического туризма Евгений Чернышов на первом Нижегородском экономическом форуме. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» .

Документ находится на финальной стадии согласования и будет представлен 26 октября на заседании комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт».

Региональный опыт планируется использовать при разработке федеральных методических рекомендаций. Нижегородская область вошла в число трех регионов, которые представят свой опыт на заседании Госсовета. Ожидается, что новые рекомендации будут способствовать развитию экспорта медицинских услуг и укреплению позиций России на международном рынке.