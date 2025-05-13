Программу «Пушкинская карта» могут распространить на цирки

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по включению цирков в программу «Пушкинская карта». Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

«С учетом ранее данных поручений представить предложения об участии цирков в программе „Пушкинская карта“», — гласит текст документа.

Согласно опубликованному перечню поручений, которые президент утвердил по итогам состоявшегося 25 марта заседанию Совета по культуре и искусству, доклад по нововведениям, касающихся расширения действия «Пушкинской карты», должен быть предоставлен до 30 ноября текущего года. Ответственным за исполнение назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ранее с соответствующей инициативой к Путину обратился генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Он предложил включить цирки в программу «Пушкинской карты». Сейчас в рамках этого проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.