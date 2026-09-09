Программу поддержки для иллюстраторов запустили во «ВКонтакте»

«ВКонтакте» запустила программу поддержки для иллюстраторов. Победители смогут заключить договор с «Литрес» и «Комильфо» и выпустить работу как в печатном, так и в цифровом формате, сообщила пресс-служба медиахолдинга.

Первый этап поддержки — конкурс для художников и создателей графических романов, комиксов и манги. Заявки принимают до 25 октября.

Участников будут оценивать в четырех номинациях. Так, «Готовая история» — для тех авторов, у кого есть завершенные работы. «Проект в разработке» — для тех, кто пишет историю и хочет довести ее до издания с помощью экспертов. В категории «Персонажи и визуальные миры» принимают заявки художников, у которых есть готовый дизайн и концепт-арт собственных героев, мини-комиксы и отдельные иллюстрации. Чтобы подать заявку в номинации «Адаптация», надо сделать визуальную адаптацию книги из подборки «Литрес».

Принять участие могут граждане России старше 18 лет — в одиночку или в команде, например, сценарист и художник. Один автор может подать заявки с несколькими проектами. Важно, что принимают только те работы, которые не публиковались в издательствах. Проекты будут оценивать авторы и представители соцсети, «Литрес» и «Комильфо».

Победители конкурса получат персональное сопровождение проектов с финансовой поддержкой и специальными условиями публикации. Доработать историю помогут редакторы и эксперты-художники, партнеры же подготовят ее к изданию и продвижению.

Узнать подробнее об условиях конкурса и подать заявку можно на сайте. Результаты будут доступны в официальном сообществе.