Программу модернизации учреждений культуры запустят в Хабаровском крае

По поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в регионе начнет действовать программа модернизации культурных учреждений, предусматривающая выделение 160 миллионов рублей ежегодно из бюджета субъекта на реставрацию и обновление сооружений. Об этом сообщил « Восток-Медиа ».

Демешин отметил, что отчет министерства культуры края выявил главную проблему — физическую и моральную изношенность строений, требующих срочного ремонта и соответствия современным требованиям. С 2025 года культура включена в федеральный проект «Семья», подразумевающий дальнейшее обновление учреждений, однако предоставляемых федеральных средств недостаточно.

По словам губернатора, проект будет распространяться повсеместно, охватывая даже отдаленные и труднодоступные районы региона, обеспечивая доступность культурного наследия для всех жителей края.