Программу газификации Подмосковья на 2024 год полностью выполнили

В 2024 году Мособлгаз обеспечил газом 43 тысячи жителей Подмосковья, построив более 600 километров новых газопроводов. Итоговый, юбилейный, пуск состоялся в доме многодетной семьи Томских из города Орехово-Зуево.

«Газ нам подключили по льготе, то есть бесплатно: у меня 4 сына. Раньше топили дом электричеством, что было неудобно и невыгодно. Газ ждали и очень рады!», — рассказала Наталья Томская.

Напомним, на территории Московской области действует дополнительная мера поддержки для 11 категорий граждан, в том числе, многодетных семей. Льгота покрывает затраты на работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.