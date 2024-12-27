Программу газификации Подмосковья на 2024 год полностью выполнили

В 2024 году Мособлгаз обеспечил газом 43 тысячи жителей Подмосковья, построив более 600 километров новых газопроводов. Итоговый, юбилейный, пуск состоялся в доме многодетной семьи Томских из города Орехово-Зуево.
«Газ нам подключили по льготе, то есть бесплатно: у меня 4 сына. Раньше топили дом электричеством, что было неудобно и невыгодно. Газ ждали и очень рады!», — рассказала Наталья Томская.
Напомним, на территории Московской области действует дополнительная мера поддержки для 11 категорий граждан, в том числе, многодетных семей. Льгота покрывает затраты на работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.
«Мы исполнили программу Социальной газификации на 2024 год. В части губернаторской программы — первичной газификации населенных пунктов, в которых ранее не было газа — также перевыполнили план: газифицировали 77 населенных пунктов, хотя изначально планировали 70. Мы продолжим реализацию обеих программ в следующем году», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Узнайте, как газифицировать дом в Московской области, на сайте.
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