Программой Дня весны и труда поделились в Прикамье

В пермском совете профсоюзов раскрыли детали празднования Дня весны и труда, передает портал properm.ru.

Помимо торжественного собрания, в программе предусмотрен концерт, уточнил RT. Также особо отличившимся работникам вручат почетную медаль «Трудовая гордость Пермского края»

Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в столице региона шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате.

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