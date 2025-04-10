Программой Дня весны и труда поделились в Прикамье
В пермском совете профсоюзов раскрыли детали празднования Дня весны и труда, передает портал properm.ru.
Помимо торжественного собрания, в программе предусмотрен концерт, уточнил RT. Также особо отличившимся работникам вручат почетную медаль «Трудовая гордость Пермского края»
Ранее глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в столице региона шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате.
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