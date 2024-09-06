Программист Пегов: вместо создания детских сим-карт нужно повышать компьютерную грамотность родителей

В России предложили создать детские сим-карты с ограниченным функционалом. В этой связи целесообразнее и эффективнее было бы повышать компьютерную грамотность и ответственность родителей, сообщил программист Святослав Пегов агентству RuNews24.ru.

Эксперт напомнил, что только за второй квартал года россияне перевели мошенникам 4,8 миллиарда рублей. По его словам, даже взрослые пока только учатся информационной гигиене, фильтрации контента и борьбе с мошенниками, сообщили «Известия».

Уже сейчас современные программные средства позволяют родителям осуществлять контроль доступного детям контента без дополнительной нагрузки на экономику в виде создания детских сим-карт, отметил Пегов.

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