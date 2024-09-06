Программист Пегов: вместо создания детских сим-карт нужно повышать компьютерную грамотность родителей

В России предложили создать детские сим-карты с ограниченным функционалом. В этой связи целесообразнее и эффективнее было бы повышать компьютерную грамотность и ответственность родителей, сообщил программист Святослав Пегов агентству RuNews24.ru .

Эксперт напомнил, что только за второй квартал года россияне перевели мошенникам 4,8 миллиарда рублей. По его словам, даже взрослые пока только учатся информационной гигиене, фильтрации контента и борьбе с мошенниками, сообщили «Известия».

Уже сейчас современные программные средства позволяют родителям осуществлять контроль доступного детям контента без дополнительной нагрузки на экономику в виде создания детских сим-карт, отметил Пегов.