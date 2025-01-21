Программист Пегов: цель зеленой маркировки — подчеркнуть достоинства видеоигр

Каждая киберспортивная игра прежде всего спортивная и в ней в любом случае должны быть какие-то игровые условности. Так, Минцифры совместно с различными ассоциациями разработчиков видеоигр выпустили пилотный проект зеленой маркировки контента, рассказал глава центра спортивного программирования и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов в эфире радио «КП».
Специалист отметил, что проект охватывает не только отечественные разработки, но и зарубежные. Он имеет пункт «киберспортивная» видеоигра, поэтому этот контент можно передать в ведомство профессиональной спортивной подготовки.
Зеленая маркировка подчеркивает прежде всего достоинства игры, ее недостатки указываются в рамках ФЗ №436 о защите детей от информации. Этот документ содержит четкую градацию возрастных ограничений, добавил Пегов.
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